Abitibi Metals: Wegweisendes 3D-Modell für hochgradige polymetallische Lagerstätte präsentiert

Ein neues 3D-Modell könnte für Abitibi Metals in Zukunft noch erfolgreichere Bohrungen bedeuten.

Abitibi Metals (CSE:AMQ; OTCQB:AMQFF; FSE:FW0) hat erstmals ein geologisches 3D-Modell seiner hochgradigen polymetallischen Lagerstätte B26 im Abitibi-Bergbaucamp in Quebec präsentiert. Das neue Modell schlüsselt die die Verteilung der einzelnen Elemente Cu, Au, Ag, Zn auf und ermöglicht ein wesentlich feineres Verständnis der geologischen Kontrollen der Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte B26. Die Erkenntnisse des Modells erhöhen somit das Vertrauen des Unternehmens in die Bewertung des Mineralisierungspotenzials und fließen in die laufenden Bohrplanungsinitiativen ein.

Durch die Interpretation der einzelnen Abschnitte und die Beobachtungen der Phase-1-Bohrungen hat das Unternehmen bereits vorrangige Erweiterungsziele und Trends innerhalb und außerhalb des Hauptlagerstättengebiets identifiziert, die im 2. und 3. Quartal bebohrt werden sollen. Zur weiteren Verbesserung des grundstücksweiten Zielmodells werden in Kürze eine Mag-Inversion entlang des B26-Korridors und eine grundstücksweite Gravitationsuntersuchung beginnen. Die Ergebnisse von 33 Bohrlöchern stehen noch aus.

Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, kommentierte: "Wir freuen uns, unser neues 3D-Modell der Lagerstätte B26 vorstellen zu können, das die Größe, das Ausmaß und das Wachstumspotenzial der Lagerstätte verdeutlicht. In Kanada gibt es nur wenige Polymetallvorkommen dieses Gehalts und dieser Größe, und wir sind der Ansicht, dass diese Vorkommen sehr begehrt sein werden, wenn der Rohstoff- und Edelmetallmarkt weiter ausbricht. Wir werden das Modell weiter verfeinern, sobald wir die Ergebnisse erhalten, und dem Markt aktuelle Informationen zur Verfügung stellen. Wir warten noch immer auf die Ergebnisse von über 30 Bohrlöchern aus unserem Phase-1-Bohrprogramm, die wir in den kommenden Wochen bekannt geben werden."



Abbildung 1: Gold Draufsicht. Analog stellt das 3D-Modell die Verteilung von Kupfer und Silber dar



Abbildung 2: Gold - Längsschnitt. Analog stellt das 3D-Modell die Verteilung von Kupfer und Silber dar.

Der Fußabdruck der Lagerstätte erstreckt sich über eine Streichlänge von 1,6 km und 0,8 km in der Tiefe und nimmt einen Korridor von etwa 150 Metern Breite ein, wobei sich drei historische Zonen unterscheiden lassen: In der Hauptlagerstätte hat Abitibi 36 Bohrlöcher mit insgesamt 10.469,5 Metern abgeschlossen, um das Tagebaupotenzial und mögliche neigungsaufwärts gerichtete, oberflächennahe Erweiterungen der Hauptlagerstätte im Norden zu evaluieren und Lücken im Modell zu schließen. Im Satellit West wurden 5 Bohrlöcher mit insgesamt 1.716 Metern abgeschlossen, um die geometrische Kontinuität einer potenziellen Satellitenzone 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte zu erkunden. In der östlichen Erweiterung: hat Abitibi 3 Bohrlöcher mit insgesamt 1.317 Metern abgeschlossen. Diese Bohrungen zielen auf die Erweiterung der Hauptlagerstätte in Richtung Osten ab, wo bei historischen Bohrungen 2,45% Cu Eq auf 26,7 Metern, einschließlich 4,74% CuEq auf 11,7 Metern (1274-14-167), durchteuft wurden.

Die jüngsten Bohrergebnisse unterstützten die These des Unternehmens, dass B26 oberflächennahes Potenzial besitzt: #293 ergab 2,6 % CuEq auf 37,0 Metern, beginnend in 106 Metern Tiefe, einschließlich 6,3 % CuEq auf 10,6 Metern, und #294 ergab 2,5 % CuEq auf 61,3 Metern, beginnend in 128,6 Metern Tiefe, einschließlich 11,4 % CuEq auf 10,6 Metern. Bohrloch 301 durchschnitt 1,47 % CuEq auf 97,5 Metern, beginnend unter dem Grundgesteinskontakt von 30,5 bis 128 Metern unterhalb des Bohrlochs, was einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit entspricht. Bei #300 wurde ein kürzerer hochgradiger Abschnitt mit 5,35 % CuEq auf 8,1 Metern von 251,45 bis 259,6 Metern durchteuft, der auch 1,1 g/t Au enthielt.



Abbildung 3: Regionale Abitibi-Grünsteinkarte

Abitibi hat erst im November vergangenen Jahres von der staatlichen Gesellschaft SOQEM die Option erhalten, 80 % der hochgradigen Polymetalllagerstätte B26 zu erwerben, die eine historische Ressourcenschätzung von 7,0 Mio. Tonnen mit 2,94 % Cu-Äq (Ind) und 4,4 Mio. Tonnen mit 2. 97% Cu Eq (Inf) beherbergt. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktuell mit Bohrungen auf dem Beschefer Goldprojekt aktiv, wo historische Bohrungen vier historische Abschnitte mit einem Metallgehalt von über 100 g/t Gold identifiziert haben. Unter anderem wurden 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in vier modellierten Zonen gemessen. Abitibi hat seit Ende vergangenen Jahres mehr als 20 Mio. CAD an frischem Kapital aufgenommen und kann mit diesen Mitteln den auf sieben Jahre verhandelten Earn-In-Prozess komplett darstellen und sehr wahrscheinlich erheblich beschleunigen.

