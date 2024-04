Bitcoin Kurs rutscht wenige Tage vor Halving unter 60.000 Dollar - Anleger nervös

Für eine Bitcoin (USD)-Einheit müssen Anleger am Donnerstagvormittag rund 61.600 Dollar auf den Tisch legen. Am Mittwoch war der Kurs zwischenzeitlich unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 Dollar gefallen. Ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus Inflations- und Zinssorgen sowie geopolitischen Risikofaktoren lassen Börsianer Bitcoin und Co mit spitzen Fingern anfassen. Zudem zeigen sich Anleger unmittelbar vor dem Bitcoin-Halving spürbar nervös und begeben sich in Habachtstellung. Hochspannung vor "Bitcoin-Halving" - Anleger auf der Hut Wenige Tage vor dem "Bitvoin-Halving" ist die Anspannung weiter hoch. Voraussichtlich geht das Event am kommenden Samstag über die Bühne, welches als eine Art "künstliche Angebotsverknappung" in der Bitcoin-Ökonomie verstanden werden kann. Quasi über Nacht wird die Menge und damit das Tempo der täglich neu "geschürften" Bitcoins von aktuell rund 900 BTC auf 450 BTC reduziert. Alle 210.000 Blöcke wird die sogenannte Blockbelohnung oder auch "Reward" für die Bitcoin-Miner halbiert, was in der Vergangenheit rund alle vier Jahre entsprach.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

