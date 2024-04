Diese Bank hält seit Juli 2023 ihr Angebot für 3,8 Prozent an Tagesgeld Zinsen aufrecht und hat damit einen sehr guten Track Rekord am Markt. Sollten Anleger bei diesen Konditionen zuschlagen? In den meisten Fällen sind die Zinsen für Tages- und Festgelder in Erwartung von Zinssenkungen durch die Notenbank EZB bereits gesenkt worden. Doch nicht bei wiLLBe, der Fintech-Tochter der liechtensteinischen Landesbank, die seit Juli 2023 dieselben guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...