Gelnhausen (ots) -Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens auf und sind einfach zufrieden. Sie fühlen sich glücklich, sind mit sich selbst im Reinen und voller Selbstliebe. Ein schöner Gedanke, nicht wahr? Doch was steht diesem Gedanken im Weg? Häufig ist es ein nicht überwundenes Leid oder eine schwere Krise, die Sie in Ihren Grundfesten erschüttert hat und nun tiefgreifende Fragen und Ängste hervorruft - die Angst, nicht genug zu sein, die Angst vor Ablehnung, vielleicht sogar die Frage, welcher Sinn Ihrem Leben überhaupt zugrunde liegt.Diese Unsicherheiten sitzen tief und fressen sich immer weiter in Ihr Selbstvertrauen hinein. Doch so muss es nicht sein. Es gibt einen Weg, wie Sie diese Selbstzweifel loswerden und endlich wieder aufatmen können. Und dieser Weg ist gepflastert mit Selbstliebe, Achtsamkeit und Resilienz. Wie Sie ihn beschreiten und die Krise überwinden können? Dabei hilft Ihnen Christian Horst mit seinem neuen Ratgeber "Seelengold: Die Magie der inneren Welt"."Seelengold: Die Magie der inneren Welt" hilft dabei, das Selbstwertgefühl zu stärken und sich von hartnäckigen Ängsten zu befreien. Das vorliegende Buch hilft sich zu erinnern an die eigene Größe und lässt den Leser wieder zurück zu sich selbst und zu seinem Platz im Leben finden.Zum Buch:SeelengoldDie Magie der inneren WeltEine inspirierende Anleitung für ein selbstbestimmtes Lebenvon Christian Horst, 230 Seiten, ISBN: 9783000759970Der Autor über das Buch:Mit 29 Jahren kam Christian Horst selbst in eine Phase der schweren Lebenskrisen. Doch anstatt den Mut zu verlieren, entschied er sich dazu, sich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und spiritueller Weiterentwicklung zu beschäftigen. Heute ist er Multiunternehmer, Investor und zertifizierter Life-Trust-Coach. Mit seinem Buch "Seelengold: Die Magie der inneren Welt" möchte er dem Leser helfen zu erkennen, dass jeder die Kraft hat, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.Original-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuell