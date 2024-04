Zürich (ots) -Universums Schweizer Studie bietet Einblicke aus der grössten Umfrage, die die Trends in der Schweizer Talentlandschaft und die attraktivsten Arbeitgeber erfasst.Universum, das weltweit führende Unternehmen für Talentforschung und Arbeitgebermarkt-Expertise, freut sich, die neuesten Ergebnisse der grössten Talentstudie der Schweiz zu präsentieren. Die Umfrage 2024 bietet Einblicke in die Präferenzen und Erwartungen von Schweizer Studierenden und liefert wertvolle Hinweise für Arbeitgeber, die sich in der sich wandelnden Landschaft der Talentgewinnung und -bindung zurechtfinden wollen.Die Umfrage, die auf der Grundlage der neuesten Daten des Bundesamtes für Statistik erstellt wurde, bietet einen umfassenden Einblick in die Schweizer Jugendlandschaft. Es wurden signifikante Verschiebungen bei den Karrierepräferenzen und der Arbeitgeberattraktivität festgestellt, die den Bedarf an massgeschneiderten Strategien zur effektiven Ansprache der zukünftigen Arbeitskräfte signalisieren.Wichtigste Highlights:Aufschwung des Bankensektors:Der Bankensektor steigt in der diesjährigen Rangliste auf, allen voran die UBS, die noch vor Google zum attraktivsten Arbeitgeber der Schweiz aufsteigt. Parallel dazu steigt die Bedeutung des "hohen zukünftigen Verdienstes" bei den meisten Studienrichtungen auf den ersten Platz von 40 Kriterien. Auch das Prestige wird für Wirtschafts-Studenten immer wichtiger. Bankinstitute wie die Bank Julius Bär nehmen die Aufmerksamkeit der IT-Studenten auf sich und bieten spannende Karrieremöglichkeiten und innovative Initiativen.Geschlechterunterschiede bei den Gehaltserwartungen:Frauen haben niedrigere jährliche Gehaltserwartungen (76'157 CHF) als Männer (86'472 CHF), wobei sie mindestens durchschnittlich 10'315 CHF weniger erwarten als Männer. Diese Diskrepanz unterstreicht die anhaltenden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten bei Lohnverhandlungen und Vergütungspraktiken.Verschiebung bei den Präferenzen für Remote-Arbeit:Bei den Schweizer Studierenden aller Altersgruppen und Geschlechter ist eine Verschiebung der Präferenzen für Fernarbeit festzustellen. Die letztjährige Präferenz für drei Tage Fernarbeit pro Woche sank durchschnittlich in der Umfrage von 2024 auf zwei Tage pro Woche.Umbrüche im IT-Bereich:In der IT-Branche ist eine deutliche Präferenz für Jobsicherheit eine sichere Anstellung zu erkennen, zusammen mit einem Rückgang in der Begeisterung für die Einführung neuer Technologien. Die Angst vor der KI-Disruptionen und den jüngsten enormen Entlassungen bei grossen Technologieunternehmen prägen die sich verändernden Karriereaussichten und legen den Schwerpunkt auf Stabilität und Sicherheit.Ingenieursexzellenz Die Wahl der Ingenieure:Hitachi Energy kletterte in der Rangliste der Ingenieurwissenschaften deutlich nach oben. Hitachi Energy wird von den Studierenden als gute Referenzmarke für künftige Karrieren wahrgenommen, mit hohen zukünftigen Einnahmen und wettbewerbsfähigen Grundgehältern, die zu den Top 10 der Schweizer Studierenden gehören. ABB ist auch dieses Jahr wieder unter den bevorzugten Arbeitgebern der Schweizer Studierenden zu finden. Auch Richemont steht bei den angehenden Ingenieuren und Ingenieurinnen ganz oben auf der RanglListe der bevorzugten Arbeitgeber und wird von den Schweizer Studierenden als Unternehmen mit hohen zukünftigen Einkommen, Markterfolg und Prestige wahrgenommen.Top-Auswahl für Informatikstudenten:Einige Aufstiege in der IT-Rangliste ist, z. B. deras beeindruckende Wachstum von Deloitte und, zeigen, dass der Bank- und Beratungsbereich Chancen für IT-Talente bietent. Klare Aufstiegsmöglichkeiten, die Chance, sich persönlich zu verwirklichen, und ein hohes Verantwortungsniveau machen sie für IT-Studenten so attraktiv.Die umfassenden Daten Einsichten von Universum geben Arbeitgebern die Möglichkeit, massgeschneiderte Talentstrategien zu entwickeln, die auf die sich verändernden Erwartungen abgestimmt sind.Lasst uns gemeinsam die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten, um das volle Potential der Schweizer Talente erreichen zu können.KLICKEN SIE HIER, UM DIE VOLLSTÄNDIGE RANGLISTE HERUNTERZULADENÜber Universum:Universum ist weltweit führend in den Bereichen Talentforschung und Employer Branding und bietet Unternehmen innovative Lösungen und datengestützte Erkenntnisse, um Top-Talente anzuziehen und zu behalten. Universum ist seit 30 Jahren führend und setzt immer wieder neue Massstäbe für Employer-Branding-Strategien in der Schweiz und auf der ganzen Welt.Pressekontakt:Vanessa SchlauriCountry Coordinator, PR & MediaUniversum Globalvanessa.schlauri@universumglobal.comhttps://universumglobal.com/de/Original-Content von: Universum Communications Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065159/100918434