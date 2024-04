Die Aktie von Sartorius steht nach schwachen Quartalszahlen am Donnerstag immer stärker unter Druck. Am frühen Nachmittag bricht der Titel des Biotechnologie-Zulieferers um 17 Prozent auf 275,30 Euro ein und fällt damit auf den tiefsten Stand seit November. Wie weit kann es jetzt mit dem Titel abwärtsgehen?Kunden hätten ihre Lagerbestände mit Verbrauchsmaterialien zum großen Teil bereits abgebaut, so Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg. Viele Kunden schalteten mittlerweile wieder in den Investitionsmodus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...