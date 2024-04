© Foto: Foto-Rabe - pixabay.com



Gleich mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass sich die Teuerung nicht so entwickelt wie erwartet worden war. Die Folgen könnten schwerwiegend sein.Die Hoffnungen, dass die Inflation in den USA im Jahr 2024 auf das Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent sinken würde, haben sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Die Realität zeigt eine ganz andere Entwicklung. Laut dem jüngsten US-Konjunkturbericht bleibt die Teuerung hartnäckig hoch. Dies stellt jedoch eine Herausforderung für die Wirtschaft dar und dämpft die Erwartungen an baldige Zinssenkungen. Verantwortlich sind mehrere Faktoren, darunter vor allem der anhaltende Wohnungsmangel, aber auch steigende Rohstoffpreise und …