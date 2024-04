Köln / Egelsbach (ots) -Das REWE Center in Egelsbach ist "Supermarkt des Jahres". Die Auszeichnung wurde Marktmanagerin Dunja Storck und ihrem Team in der Kategorie "Filialisten über 3.000 Quadratmeter" verliehen. Außerdem holte sich REWE-Auszubildender Johannes Lohmaier die Trophäe "Bester Mitarbeiter des Jahres". Die renommierten Branchenpreise wurden gestern (17.04.) verliehen. Ausrichter ist seit mehr als 30 Jahren die Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis".Beim "Supermarkt des Jahres" treten in vier Kategorien jeweils drei Nominierte gegeneinander an. Nach einer intensiven Bewerbungsphase entscheidet schlussendlich eine Fachjury am Tag der Preisverleihung darüber, wer aufs Siegertreppchen kommt. REWE war in der Schlussphase des Wettbewerbs gut vertreten: Nominiert waren neben den REWE-Preisträgern in der Kategorie "Selbständige bis 3.000 Quadratmeter" die REWE-Märkte der Kaufleute Marcel Rahmati (Solingen-Ohligs) und Stefan Zizek (Wiesbaden-Erbenheim) sowie von Kaufmann Michael Noe in Butzbach in der Kategorie "Selbständige über 3.000 Quadratmeter".Über REWE:Mit einem Umsatz von 30,6 Mrd. Euro (2023), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/5760689