EQS-News: ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2024 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



18.04.2024 / 15:05 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG Hamburg Mitteilung nach § 125 AktG

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, um 11:00 Uhr im Hotel Grand Elysée Hamburg,

Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung: 1. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023 2. Bericht des Vorstandes über geplante Aktivitäten im begonnenen Geschäftsjahr 2024 und Ausblick 3. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. Dezember 2023 und Gewinnverwendung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 6. Sonstiges

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, namentlich auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden. Hamburg, im April 2023 ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG Der Vorstand



18.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com