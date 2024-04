Der sehr erfolgreiche Stahlhändler mit digitaler Lagersteuerung verkündete kürzlich die Erweiterung des Stahlgeschäfts im Sinne der Verarbeitung. Verantwortlich dafür ist der Chef, der die Krise der Mutter vor einigen Jahren mitzuverantworten hatte. Ob der private Großaktionär mitmacht, lassen wir offen. Immerhin: 690 Mio. € Börsenwert für knapp 7 Mrd. € Umsatz lassen eine Gewinnschätzung von knapp 1 € je Aktie zu. KGV mithin 7.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 16! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 16 u. a.:- China ist der viertwichtigste Handelspartner für Deutschland- Schwerpunkte: DT. BANK vs. COMMERZBANK- Finger weg von diesem M-DAX-Wert!- WALL STREET: Die avisierte Rotation gewinnt Kontur- CAESARS ENTERTAINMENT - Spaß muss sein- SUPER MICRO COMPUTER - König der KIIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info