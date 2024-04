Hamburg (www.fondscheck.de) - Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg hat am 2. April 2024 ihren dritten Renten-Laufzeitenfonds aufgelegt, so die PUNICA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds strebt eine erwartete Zielrendite von ca. 4,1% vor Kosten und eine Ausschüttungsrendite von mindestens 2,0% an. Die Zeichnungsphase der Strategie läuft bis zum 28. Juni 2024. Mit dieser dritten Fondsalternative ermöglicht es der Hamburger Vermögensverwalter Privatanlegern weiterhin die institutionelle Expertise des Hauses zu nutzen und erneut in ein breit diversifiziertes, defensives Rentenportfolio zu investieren. ...

