Die Aktie von Siemens Healthineers kommt seit Jahren nicht richtig in Schwung. Seit März befindet sie sich einmal mehr in einer Konsolidierungsphase. Am heutigen Donnerstag steht die Hauptversammlung beim Medizintechnikhersteller an. Hier die wichtigsten Infos für Anleger.Siemens Healthineers hat bereits Ende 2023 damit begonnen, seine Corporate-Governance-Struktur zu vereinfachen und zu stärken. Heute sollen die Aktionäre über die Besetzung der Anteilseignerseite im neuen Aufsichtsrat abstimmen, ...

