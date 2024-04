Original-Research: Valneva - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva

Unternehmen: Valneva

ISIN: FR0004056851



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.04.2024

Kursziel: EUR8.60

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Ergebnisse für 2023 enthielten Aufwärtskorrekturen der Guidance und eine verbesserte mittelfristige Visibilität in mehreren Schlüsselbereichen. Darüber hinaus hat Valneva eine 18-monatige Verlängerung der zinsfreien Periode für Schulden in Höhe von USD100 Mio. bekannt gegeben. Dies bedeutet, dass Valneva weder 2024 noch 2025 Schulden zurückzahlen muss, und deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, nach der für 2027 erwarteten Markteinführung seines Borreliose-Impfstoffs einen durchgängig positiven freien Cashflow zu erzielen, ohne die Aktionäre weiter zu verwässern. Wir stufen die Aktie weiterhin mit Kaufen bei einem unveränderten Kursziel von EUR8,60 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.60 price target.



Abstract:

The final 2023 results release package provided upward guidance revisions and improved medium-term visibility in several key areas. In addition, Valneva has also announced the 18 month extension of the interest-only period on USD100m of debt. This means Valneva will not have to repay any debt principal in either 2024 or 2025 and suggests the company will be able to reach consistent positive free cashflow following the expected 2027 Lyme disease vaccine launch without diluting shareholders. Our recommendation remains Buy with an unchanged price target of EUR8.60.

