Nasdaq Stockholm AB: Change of long name of certificated issued by Nordea Bank Abp

As from April 19, 2024, the long name for the instruments specified below will change. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN code Current long name New long name ----------------------------------------------------------------- SE0021493251 TRACKER AMAZON NORDNET TRACKER AMAZON NORDNET1 ----------------------------------------------------------------- SE0021160157 TRACKER DAX NORDNET TRACKER DAX NORDNET1 ----------------------------------------------------------------- SE0021493137 TRACKER FACEBOOK NORDNET TRACKER FACEBOOK NORDNET1 ----------------------------------------------------------------- SE0021160421 TRACKER GULD NORDNET TRACKER GULD NORDNET1 ----------------------------------------------------------------- SE0021159845 TRACKER OLJA NORDNET TRACKER OLJA NORDNET2 ----------------------------------------------------------------- SE0021161155 TRACKER SP500 NORDNET TRACKER SP500 NORDNET2 ----------------------------------------------------------------- SE0021160272 TRACKER SX5E NORDNET TRACKER SX5E NORDNET2 ----------------------------------------------------------------- DK0062538302 TRACKER TESLA NORDNET D TRACKER TESLA NORDNET D2 ----------------------------------------------------------------- NO0013131292 TRACKER TESLA NORDNET N TRACKER TESLA NORDNET N3 ----------------------------------------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280