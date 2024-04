© Foto: Porsche AG



Der Konjunkturmotor stottert, noch spüren die DAX-Aktionäre davon aber nichts: Auf sie warten Rekordausschüttungen von fast 54 Milliarden Euro. Gastautor Bryan Perry erklärt, wo die höchsten Ausschüttungen locken.Trotz schwächelnder Konjunktur und sinkender Unternehmensgewinne klettern die Dividendenausschüttungen der DAX-Konzerne auch in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch: Insgesamt belohnen die 40 Unternehmen der ersten Börsenliga ihre Aktionäre mit 53,8 Milliarden Euro, das sind 2,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Die Hälfte der DAX-Unternehmen schüttet so viel Geld an ihre Aktionäre aus wie noch nie. Bei 20 Unternehmen liegt die Dividende auf einem neuen Rekordniveau. Zu diesen …