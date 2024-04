Der Asset-Manager Amundi hat seinen jährlichen Zehnjahresausblick veröffentlicht, in dem ein Blick auf die Renditen und möglichen Szenarien für das nächste Jahrzehnt geworfen wird. Die Erwartungen an die Renditen sind im Vergleich zur Vorjahresprognose leicht gesunken. Kapitalmarktausblicke sind häufig eher kurz- bis mittelfristig angelegte Spekulationen - doch gelegentlich wagen sich Asset-Manager auch an eine langfristige Prognose. So auch die Experten von Amundi, einem der größten Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...