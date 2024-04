Krypto News: Kommt jetzt der XRP-Aufstieg? Diese 3 Faktoren sprechen für einen Kurssprung

Die rechtliche Auseinandersetzung zwischen Ripple und der SEC nähert sich dem Ende und das hat Analysten dazu veranlasst, die Preisentwicklung von XRP genauer zu betrachten. Neue Analysen deuten darauf hin, dass ein potenzieller Kurssprung bevorstehen könnte.

JUST IN Ripple Vs Sec Major Date 23rd April 2024. XRP Flip The Switch

pic.twitter.com/cJORtQSXlM - XRP CAPTAIN (@UniverseTwenty) April 18, 2024

Der bekannte Krypto-Analyst und YouTube-Persönlichkeit Mickle hat jüngst die Preisbewegungen von XRP analysiert und drei Indikatoren hervorgehoben, die eine positive Zukunft für XRP in Aussicht stellen, sobald der Rechtsstreit mit der SEC abgeschlossen ist.

Symmetrisches Dreieck spitzt sich zu

XRP befindet sich aktuell in einem Konsolidierungsmuster, was oft eine Vorbereitungsphase für Kryptowährungen darstellt, bevor es zu bedeutenden Preissprüngen kommt. Laut Mickle wird diese Konsolidierungsphase voraussichtlich parallel zum Ende des Rechtsstreits zwischen der SEC und Ripple abschließen. Historische Daten zeigen, dass solche zeitlich zusammenfallenden Ereignisse in der Vergangenheit zu erheblichen Kursschwankungen und Preisanstiegen für XRP geführt haben, da Investoren und Händler auf die neu gewonnene regulatorische Klarheit reagieren.

Als Beispiel dient der Umstand, dass Richterin Analisa Torres im vergangenen Juli urteilte, dass XRP selbst kein Wertpapier ist. Dies führte zu einem massiven Anstieg der Nachfrage und einem darauf folgenden Preisanstieg, bei dem XRP am 13. Juli auf ein Hoch von 0,93 USD kletterte.

Screenshot seiner Analyse, Quelle: www.youtube.com

Trotz eines Rückgangs in den folgenden Wochen zeigte der frühere Anstieg die Auswirkungen einer wegweisenden Entscheidung im Fall. Da weitere wichtige Urteile erwartet werden, stärkt die Positionierung des aktuellen Konsolidierungsendpunkts die neueste bullische Prognose.

Bollinger Bänder

Darüber hinaus wies Mickle in seiner Analyse auf ein weiteres positives Zeichen für XRP hin: die Bollinger Bänder im Wochenchart. Bollinger Bänder bestehen aus drei Linien: der mittleren Linie, die in der Regel ein gleitender Durchschnitt der Preise ist, und zwei weiteren Linien darüber und darunter. Diese äußeren Linien passen sich automatisch an, je nachdem wie volatil der Markt ist.

Wenn der Markt sehr aktiv ist und die Preise stark schwanken, bewegen sich die äußeren Bänder weiter weg von der mittleren Linie. Ist der Markt hingegen ruhig und die Preise ändern sich kaum, rücken die Bänder näher zur Mitte. Eine "Verengung" der Bänder, wie sie bei XRP beobachtet wurde, deutet oft darauf hin, dass bald eine größere Preisbewegung bevorsteht, weil nach ruhigen Phasen häufig starke Marktbewegungen folgen.

Aktuell verzeichnen die Bollinger Bänder von XRP eine Verengung, ein Zustand, der oft bedeutenden Preisbewegungen vorausgeht. Mickle betonte, dass es in der Vergangenheit - speziell in den Jahren 2017 und 2020 - ähnliche Verengungen gab, die zu beeindruckenden Kursanstiegen von bis zu 32.000% und 10.000% führten.

Wirkt kompliziert? Mit 99Bitcoins Chartanalyse lernen und davon profitieren!

XRP Kurs mit Bollinger Bändern, Quelle: www.tradingview.com

Schlechte-Performance gegenüber Bitcoin

Ein weiterer wichtiger Indikator, den Mickle in seiner jüngsten Analyse herausstellt, betrifft die Leistung von XRP im Vergleich zu Bitcoin. Die Charts zeigen, dass XRP in eine Zone eintritt, die in der Vergangenheit häufig von starken Kursanstiegen gegenüber Bitcoin gefolgt wurde. Dieses Muster hat sich im letzten Jahrzehnt mehrmals wiederholt.

Jedes Mal, wenn XRP in diese Zone eingetreten ist, ging dem eine Konsolidierungsphase gegenüber Bitcoin voraus, die etwa 60 bis 70 Tage andauerte. Nach dieser Phase verzeichnete XRP signifikante Wertsteigerungen im Vergleich zu Bitcoin.

Chartanalyse geben wichtige Trading Signale

Chartanalyse kann oft einschüchternd wirken, besonders für Anfänger in der Welt der Kryptowährungen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, bietet die Plattform 99Bitcoins umfangreiche Lerninhalte, die darauf ausgerichtet sind, das Verständnis und die Anwendung von technischer Analyse zugänglich zu machen.

Vorteile von 99Bitcoins, Quelle: www.99bitcoins.com

99Bitcoins vermittelt nicht nur grundlegendes Wissen, sondern auch fortgeschrittene Strategien, die bei der Entscheidungsfindung im Kryptohandel helfen können.Neuerdings setzt die Plattform auch auf das "Learn to Earn"-Konzept, das Lernen noch attraktiver macht: Nutzer können durch den Abschluss von Lerneinheiten nicht nur Wissen aufbauen, sondern auch eigene Tokens verdienen, die weitere Vorteile auf der Plattform freischalten.

Hier zu 99Bitcoins, in den Token investieren und vom "Learn to Earn" Konzept profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.