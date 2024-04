Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 18. April 2024 fand im Theater am Kirchplatz (TAK) in Schaan der 16. BMM-Tag statt. Der BMM-Tag ist eine jährlich stattfindende Fachtagung zum betrieblichen Mobilitätsmanagement (BMM) zu der das Amt für Hochbau und Raumplanung (AHR) Vertreterinnen und Vertreter aus der Privatwirtschaft und Politik einlädt.Der BMM-Tag bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, Informationen über Entwicklungen des betrieblichen Mobilitätsmanagement zu erhalten und beim anschliessenden Apéro Erfahrungen auszutauschen.Nach der Eröffnung durch Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter folgten drei Präsentationen von René Kaufmann (Fachbereichsleiter AHR), Patrick Elkuch (Projektleiter LIHK) und Hermann Arnold (Mitgründer 42hacks). Hermann Arnold informierte über die Arbeiten der letzten Monate für einen Mobilitätspakt. Das Unternehmen 42hacks moderiert diesen Prozess. Dabei wird angestrebt, dass sowohl beteiligte Unternehmen als auch die Politik gezielte Massnahmen betreffend das Mobilitätsmanagement zeitgleich umsetzen. Durch diese Massnahmen sollen zusätzliche Anreize geschaffen werden, um die Mitarbeitenden zum Verzicht auf die Nutzung des privaten Fahrzeugs für den Arbeitsweg zu bewegen und stattdessen mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuss zur Arbeit zu kommen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918443