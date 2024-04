Nasdaq Stockholm AB: Change of long name and long symbol of certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As from April 19, 2024, the long name and long symbol for the instruments specified below will change.?The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current Long Name and Long Symbol New Long Name and Long Symbol GB00BS9MHK11 BULL SPGSCC X5 AVA 6 BULL KAKAO X5 AVA 6 GB00BQRQ5418 BULL SPGSCC X5 AVA 5 BULL KAKAO X5 AVA 5 GB00BSJJ7M40 BULL SPGSCC X8 AVA 9 BULL KAKAO X8 AVA 9 GB00BQRJ0R80 BULL SPGSCC X8 AVA 7 BULL KAKAO X8 AVA 7 GB00BS9LY521 BULL SPGSCC X8 AVA 8 BULL KAKAO X8 AVA 8 GB00BNV2H937 BULL SPGSCC X8 AVA 6 BULL KAKAO X8 AVA 6 GB00BNTRTB66 BULL SPGSCC X8 AVA 5 BULL KAKAO X8 AVA 5 GB00BQRHWB05 BEAR SPGSCC X5 AVA 7 BEAR KAKAO X5 AVA 7 GB00BS9LTL33 BEAR SPGSCC X5 AVA 8 BEAR KAKAO X5 AVA 8 GB00BQRP6896 BEAR SPGSC X8 AVA 16 BEAR KAKAO X8 AVA 16 GB00BS9M0X59 BEAR SPGSC X8 AVA 17 BEAR KAKAO X8 AVA 17 For further information concerning this exchange notice please contact Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280