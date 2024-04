© Foto: jcomp - Freepik



Der Angriff des Iran und die US-Inflation haben die Sorgen um hohe Ölpreise und Zinssätze neu entfacht, was Anleger in eine risikoscheue Haltung drängt. Die DZ Bank bleibt jedoch optimistisch.Der deutsche Aktienmarkt hat sich trotz der geopolitischen Unruhen und steigender Anleiherenditen relativ widerstandsfähig gezeigt. In den vergangenen fünf Handelstagen büßte der DAX knapp zwei Prozent ein. "Die geopolitischen und geldpolitischen Entwicklungen könnten weiterhin für Marktschwankungen sorgen, doch eine Verschärfung der Krisen erscheint derzeit unwahrscheinlich", erklärt DZ-Bank-Marktanalyst Sven Streibel. "Im Vergleich zum Vorjahr, als die Notenbankpolitik aggressiver war, ist der …