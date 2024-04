EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

ARI Motors rollt Pflegedienst-Mini mit Airbag auf den Markt



18.04.2024 / 17:20 CET/CEST

ARI Motors rollt Pflegedienst-Mini mit Airbag auf den Markt Mit dem ARI Soleno führt ARI Motors erstmals ein L7e-Leichtfahrzeug mit Airbag und gehobener Ausstattung in sein Portfolio ein. Damit reagiert der Elektrofahrzeug-Anbieter auf den Wunsch vieler Pflegedienste nach einem rundum sicheren & kommoden Fahrzeug für den Arbeitsalltag. ARI Soleno: Leicht wie ein Mini, sicher wie ein Kleinwagen, sparsam wie ein Stromer Mit Blick auf die derzeit 15.400 ambulanten Pflegedienste in Deutschland, die jeweils mindestens 5 Fahrzeuge unterhalten, dringt ARI Motors mit dem ARI Soleno in eine Marktlücke vor, die bisher kaum besetzt ist. Denn bisher hatten Pflegedienste nur die Wahl zwischen konventionellen Kleinwagen oder Leichtfahrzeugen ohne Airbag. Mit dem ARI Soleno wird sich das jetzt ändern. Denn der L7e-Pflegeflitzer ist ebenso sicher wie ein vergleichbarer Verbrenner, mit einem Einstiegspreis von 15.990 Euro und einem Verbrauch von nur 8,8 kWh/100 km aber deutlich günstiger in der Anschaffung und im Unterhalt. Thomas Kuwatsch, Mitgründer und CFO von ARI Motors: "Pflegedienstleitende sind für die Sicherheit und das Wohl ihres mobilen Pflegeteams verantwortlich. Gleichzeitig sind sie gezwungen, wirtschaftlich zu arbeiten. Sie brauchen also preiswerte Fahrzeuge, die sicher und alltagstauglich sind. Der ARI Soleno ist genau so ein Fahrzeug und damit ein echter Gamechanger. Denn er verfügt sowohl über einen Airbag als auch über eine umfassende Ausstattung. Und das zu einem wirklich günstigen Preis. Damit dürfte er vielen Pflegediensten wie gerufen kommen!" ARI Soleno: kommode Ausstattung, praktische Details, großer Kofferraum Der Innenraum des ARI Soleno ist darauf ausgelegt, den Pflegealltag so angenehm wie möglich zu gestalten. So findet sich neben Ablagefächern und einem Getränkehalter auch ein Digital-Screen im Cockpit des Leichtfahrzeugs. Ein Touchscreen-Display mit MP4-Player, Bluetooth-Funktion, Freisprecheinrichtung und Rückfahrkamera sowie ein Tempomat am Lenkrad sorgen für zusätzlichen Komfort und ein stressfreies Fahrerlebnis. Der geräumige Kofferraum bietet mit 766 l Ladevolumen reichlich Stauraum für Pflegeutensilien, medizinische Geräte und Verbandsmaterialien. Damit ist der L7e-Mini mit nur 743 kg Leergewicht für seine Aufgabe als mobiler Pflegehelfer bestens gerüstet. Mit dem ARI Soleno bereitet ARI Motors folglich den Weg für eine moderne mobile Pflege, die sicher, wirtschaftlich und komfortabel zugleich ist. Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte & günstige E-Mobile auf dem deutschen & internationalen Markt an. Der Name ARI - japanisch für "Ameise" - steht für das Leistungsvermögen und die Vielseitigkeit der ARI-Elektrofahrzeuge. Die einzelnen Modelle stammen von asiatischen Herstellern und wurden gezielt ausgewählt. In den firmeneigenen Manufakturen in Borna und Ricany werden alle ARI-Fahrzeuge an europäische Qualitätsstandards angepasst. Speziell konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller Kunden optimal erfüllt werden.



