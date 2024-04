Mitten im Meme Coin Crash: Darum könnte dieser Coin trotzdem um 2.500 % steigen

Die Zeiten waren für Kryptoinvestoren schon mal besser. Wer vor einem halben Jahr investiert hat, konnte in den Top 100 der größten Kryptowährungen schon fast keinen Coin finden, der in den 6 Monaten nicht gestiegen ist. Wer dagegen erst Anfang April eingestiegen ist, hat inzwischen mit teilweise hohen Verlusten zu kämpfen. Während der Bitcoin-Kurs vom Allzeithoch schon um rund 20 % eingebrochen ist, geht es für viele Altcoins noch weiter bergab. Dabei hat es vor allem Meme Coins hart getroffen. Von dieser Korrektur will man beim neuen Dogeverse aber nichts wissen. Hier deutet alles darauf hin, dass der Kurs bald um ein Vielfaches steigen könnte.

Meme Coins im freien Fall

Egal welchen der Top Meme Coins man sich anschaut, sie alle haben in den letzten Tagen einen starken Kurseinbruch erlebt. Während man mit Shiba Inu (SHIB) noch mit einem blauen Auge davonkommt und "nur" Verluste von fast 22 % in der letzten Woche hinnehmen muss, sieht es bei DOGE mit fast 28 % schon schlechter aus. Noch härter trifft es PEPE und FLOKI mit einem Verlust und wer bei Dogwifhat zu spät zur Party gekommen ist, hat allein in den vergangenen sieben Tagen mehr als 36 % verloren.

(Top Meme Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Geht man noch weiter zurück, fallen die Verlust auch noch höher aus. Dogwifhat hat sein Allzeithoch am 31. März erreicht und ist seitdem um mehr als 50 % eingebrochen. Derzeit sieht es auch nicht danach aus, als wäre das Schlimmste schon überstanden. Da es bei Bitcoin vor der großen Rallye, die nach dem Halving erwartet wird, nochmal weiter bergab gehen könnte, können auch die größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung noch weiter crashen. Währenddessen setzen immer mehr Investoren auf den neuen $DOGEVERSE, da der Coin noch am Anfang steht und gerade in dieser frühen Phase mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung das Gewinnpotenzial extrem hoch ist.

Dogeverse: Der heißeste Coin im April?

$DOGEVERSE ist erst seit letzter Woche auf dem Markt und derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Investoren noch die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis einzusteigen. Aufgrund der Tatsache, dass in den letzten anderthalb Wochen bereits Token im Wert von fast 7 Millionen Dollar verkauft wurden, gehen Analysten davon aus, dass es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

(DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Dogeverse überzeugt Investoren, da der Coin schon von Anfang an auf Ethereum, Polygon, BSC und Avalanche gelauncht wird und auch Solana und Base noch geplant sind. Durch den Multi Chain Launch wird nicht nur ein breiteres Publikum angesprochen, sondern auch die Absichten der Entwickler unterstrichen, einen großen Coin auf den Markt zu bringen, der vielleicht sogar die Milliarden Dollar Marke knacken könnte.

Dogeverse unterscheidet sich nicht nur durch den Multi Chain Launch von anderen Plattformen, sondern auch durch die Tatsache, dass der Meme Coin mit einer Staking-Funktion ausgestattet ist, bei der die jährliche Rendite (APY) mit der Größe des Staking Pools variiert. Da bereits von Anfang an Token für Staking-Belohnungen reserviert wurden, ist die APY bei $DOGEVERSE deutlich höher als bei anderen Proof of Stake Coins.

($DOGEVERSE Staking-Übersicht - Quelle: Dogeverse Website)

Da die Rendite mit der Größe des Staking Pools variiert, ist diese besonders am Anfang noch sehr hoch, weshalb die APY aktuell noch bei 152 % liegt. Das hat dazu geführt, dass auch die meisten der bisher verkauften Token bereits in den Staking Pool eingebracht wurden. Da gestakte Token nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, wird das Angebot dadurch noch zusätzlich verknappt, weshalb erwartet wird, dass der $DOGEVERSE-Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell explodieren kann, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.