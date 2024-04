Nagold (ots) -Im Handwerk, im Dienstleistungsgewebe, in der Industrie und nicht zuletzt auch in Privathaushalten sind Höhenzugangstechnik und Flurförderzeuge für viele Projekte gefragt. Die Alternative zum investitionsintensiven Kauf ist die Miete hochwertiger Geräte, wie die Arbeitsbühnen Seeger GmbH sie anbietet.Höhenarbeiten und das Bewegen schwerer oder sperriger Materialen am Bau und in der Industrie erfordern Geräte und Maschinen in bester Qualität, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Qualität hat jedoch ihren Preis - weshalb hochwertige Arbeitsbühnen, Teleskopstapler oder Elektrotransporter durchaus teuer in der Anschaffung sind. Das Problem: Oftmals wird ein derartiges Gerät nur für einen Arbeitsschritt benötigt, sodass sich der Kaufpreis kaum amortisiert. Die Lösung: Bestens gewartete und sofort einsatzbereite Mietgeräte namhafter Hersteller - flexibel, mit Lieferung und Abholung und zu fairen Preisen.Erfahrung, Service, Qualität - seit drei JahrzehntenWas 1994 mit einer einzigen Arbeitsbühne begann, ist inzwischen auf einen hauseigenen Maschinenpark mit 1.100 Arbeitsbühnen angewachsen. Die Firma Seeger vermietet im Raum Stuttgart seit über 30 Jahren leistungsstarke Höhenzugangs- und Flurfördertechnik mit hohem Anspruch an Zuverlässigkeit und Service. Sämtliche Wartungsarbeiten, Reparaturen ebenso wie die Pflege der Mietgeräte liegen in den Händen geschulter Experten, um Arbeitsbühnen und Stapler aller Art jederzeit in einwandfreiem Zustand vermieten zu können.Mit der Miete eines solchen Geräts ergeben sich zahlreiche Vorteile gegenüber dem Kauf:- geringere anfängliche Investitionen für Unternehmen- flexible Nutzung ohne langfristige Verpflichtungen- sofort einsatzbereite Geräte in optimalem Zustand- keine Kosten für Wartung und Reparaturen- aktualisierte Ausrüstung ohne Verlust durch technologische Veränderungen- keine Lagerungs- und TransportkostenSicherheit als PrioritätDer Gesetzgeber schreibt für die gewerbliche Nutzung eines Höhenzugangsgeräts eine Anwenderschulung vor. Neben dem Vermietservice bietet die Arbeitsbühnen Seeger GmbH auch professionelle, auf den jeweiligen Betrieb abgestimmte Schulungen mit theoretischem und praktischem Teil an. Ziel ist der Erhalt der System-Card, dem international anerkannten Bedienausweis für das sichere Führen von Hubarbeitsbühnen. Mit einer System-Card-Schulung werden höchste Sicherheitsstandards entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorgabe DGUV Grundsatz 308-008 und der internationalen Richtlinie ISO 18878 erfüllt.Höher, weiter, vielseitiger: Arbeitsbühnen für jeden EinsatzDas Mietprogramm der Arbeitsbühnen Seeger GmbH umfasst neben Teleskop- und Gabelstaplern vor allem Arbeitsbühnen für anspruchsvolle Projekte in Höhen von bis zu 48 Metern und mit Reichweiten von bis zu 27 Metern. Von der kompakten Anhänger-Arbeitsbühne über hochflexible Teleskop-Arbeitsbühnen bis hin zu Spezial-Arbeitsbühnen für komplexe Anforderungen und schwer erreichbare oder besonders enge Areale: Sowohl Bauunternehmen als auch Eventplaner und das Industriegewerbe profitieren von dem breiten Angebot hochwertiger Mietgeräte. Als serviceorientierter Vermietservice bietet Seeger nicht nur maßgeschneiderte Mietverträge zu günstigen Konditionen, sondern auch eine umfassende Beratung im Hinblick auf die passende Arbeitsbühne oder den geeigneten Stapler für das jeweilige Projekt.Wer sich doch für den Kauf einer Arbeitsbühne entscheidet, findet bei der Seeger GmbH auch bestens gewartete gebrauchte Geräte. Diese Möglichkeiten nahmen bereits viele zufriedene Kunden wahr: So verkaufte die Firma in der Vergangenheit etwa 100 gebrauchte Geräte pro Jahr.20.000 Mietgeräte bundesweitNeben der Niederlassung in Nagold bei Stuttgart ist die Arbeitsbühnen Seeger GmbH außerdem in Böblingen, Tübingen, Trier und Saarbrücken ansässig. Darüber hinaus greift das Unternehmen als Teil des System Lift-Verbunds auf 20.000 Arbeitsbühnen und Mietgeräte von mehr als 80 Vermietbetrieben in ganz Deutschland zu, um für jedes individuelle Vorhaben das optimale Gerät verleihen zu können - und jedem Projekt zum Erfolg zu verhelfen.Weitere Informationen: https://seeger-arbeitsbuehnen.de/Pressekontakt:Pressestelle der Arbeitsbühnen Seeger GmbHGraf-Zeppelin-Str. 3172202 NagoldTelefon: 07452/837112E-Mail: presse@seeger-arbeitsbuehnen.deHomepage: https://seeger-arbeitsbuehnen.de/Original-Content von: Arbeitsbühnen Seeger GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174490/5760860