Fünf-Jahres-Mandat zielt darauf ab, das transformative Arbeitsplatzerlebnis der Bank zu verbessern und ihre umfassenderen Scope 1- und 2-Netto-Null-Zusagen für 2025 voranzutreiben

Cushman Wakefield (NYSE: CWK), ein führendes globales Immobiliendienstleistungsunternehmen, gibt bekannt, dass es von der Standard Chartered Bank (die Bank) beauftragt wurde, Dienstleistungen zur Unterstützung der Arbeitsplatzumgestaltung in Asien sowie das globale Asset- und Transaktionsmanagement für das 11 Millionen Quadratmeter große globale Immobilienportfolio der Bank zu übernehmen.

Das auf fünf Jahre angelegte Mandat umfasst globales Asset- und Transaktionsmanagement und Immobiliendienstleistungen in ganz Asien, einschließlich integriertem Gebäudemanagement, Projekt- und Designmanagement, Raumplanung, Belegungsmanagement, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden sowie physische Sicherheit, und wird am 1. Juli 2024 in Kraft treten.

Cushman Wakefield wird maßgeblich dazu beitragen, die Kundenstrategie der Bank in ihren physischen und digitalen Netzwerken voranzutreiben, um eine erstklassige Erfahrung in den Bereichen Corporate, Investment, Wealth und Retail Banking zu bieten. In Zusammenarbeit mit den Abteilungen Wealth and Retail Banking (WRB) und Corporate Investment Banking (CIB) der Bank wird das Mandat darauf ausgerichtet sein, die lokalen und internationalen Bankbedürfnisse der Kunden zu unterstützen.

Mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung des Arbeitsumfelds und der Stärkung der Positionierung der Bank als bevorzugter Arbeitgeber wird dieses Mandat auch entscheidend dazu beitragen, die Mission der Bank "Twice the Experience" voranzutreiben. Cushman Wakefield wird nicht nur die Scope-1- und Scope-2-Netto-Null-Verpflichtungen der Bank für 2025 unterstützen, sondern auch ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda im gesamten Einzugsgebiet der Bank sein, wobei der Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Zielen (ESG), der Optimierung des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Beschleunigung von Ergebnissen in Partnerschaft mit externen Gemeinschaften liegt.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Standard Chartered Bank und danken ihr für das Vertrauen, das sie in uns setzt, um die Leistung ihrer Immobilien zu optimieren und Effizienz und Erfahrungen zu schaffen, die ihre Geschäfts-, Mitarbeiter- und Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Unsere Teams auf der ganzen Welt sind bestrebt, den vollen Wert und die Vorteile unserer globalen Präsenz, unserer integrierten GOS-Plattform und unserer technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um sicherzustellen, dass wir im gesamten Immobilienportfolio der Bank Spitzenleistungen erbringen", sagte Aubrey Waddell, Chief Executive, Global Occupier Services, Cushman Wakefield

"Unsere Partnerschaft mit Cushman Wakefield wird entscheidend dazu beitragen, unsere Agenda für die Umgestaltung von Immobilien zu beschleunigen. Während wir weiterhin eine nachhaltige Immobilienstrategie für unser globales Portfolio entwickeln, um langfristig erfolgreich zu sein, liegt der Schwerpunkt auf der Neugestaltung unserer Mitarbeiter- und Kundenerfahrung. Wir freuen uns darauf, die gemeinsamen Fähigkeiten zu stärken, um die vor uns liegenden Chancen zu nutzen, und wir freuen uns darauf, für die Bank und unsere Kunden im Jahr 2024 und darüber hinaus hervorragende Leistungen zu erbringen", sagte Shelley Boland, Global Head, Property, Standard Chartered Bank.

Über Cushman Wakefield

Cushman Wakefield (NYSE: CWK) ist ein weltweit führendes Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen für Immobilieneigentümer und -nutzer mit rund 52.000 Mitarbeitern in fast 400 Büros und 60 Ländern. 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar in den Kernbereichen Immobilien-, Anlagen- und Projektmanagement, Leasing, Kapitalmärkte, Bewertung und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus erhält das Unternehmen zahlreiche Branchen- und Unternehmensauszeichnungen für seine preisgekrönte Unternehmenskultur und sein Engagement für Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI), Nachhaltigkeit und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.cushmanwakefield.com.

Über Standard Chartered

Wir sind eine führende internationale Bankengruppe, die in 53 der dynamischsten Märkte der Welt vertreten ist und Kunden in weiteren 64 Märkten betreut. Unser Ziel ist es, durch unsere einzigartige Vielfalt Handel und Wohlstand zu fördern, und unser Erbe und unsere Werte kommen in unserem Markenversprechen "Here for good" zum Ausdruck.

Standard Chartered PLC ist an den Börsen in London und Hongkong notiert.

Weitere Berichte und Expertenmeinungen finden Sie unter Insights auf sc.com. Folgen Sie Standard Chartered auf X, LinkedIn, Instagram und Facebook.

