Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag stabilisieren können. Der Leitindex DAX ging mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.837,40 Zählern aus dem Handel. Der MDAX, der die mittelgroßen Börsenwerte repräsentiert, legte sogar gut ein Prozent auf 26.189,44 Zähler zu. Der SDAX konnte hier nicht ganz mithalten. Das Plus betrug hier am Ende 0,2 Prozent auf 14.032,37 Punkte.Die stärksten Werte des Tages im DAX waren Adidas mit plus 2,7 Prozent, gefolgt von Continental mit plus 2,6 Prozent und der ...

