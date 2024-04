FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin hat am Donnerstag zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs auf rund 63 500 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch unter 61 000 Dollar notiert. Zuletzt war der Bitcoin jedoch tendenziell unter Druck geraten. Anfang der vergangenen Woche hatte er zeitweise noch 72 000 Dollar gekostet.

Der Markt ist derzeit sehr nervös. Die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank und die Geopolitik beeinflussen die Kurse. So hatte Angriff Irans auf Israel den Bitcoin merklich belastet. Nervös ist der Markt auch wegen des bevorstehenden Bitcoin-Halving. Am kommenden Samstag wird die Belohnung für das Berechnen neuer Bitcoins halbiert - zum vierten Mal in der Geschichte der Währung. Die Kursausschläge waren daher zuletzt hoch./jsl/stw