Die europäische Kupfernachfrage und hier insbesondere nach Gießwalzdraht ist stärker als das allgemeine makroökonomische Wachstum in der Region. Diese Einschätzung äußerte Aurubis CEO Roland Harings in einem Interview mit dem Branchendienst Fastmarkets. So deuteten Gespräche mit den Hauptabnehmern bzgl. künftiger Käufe auf den Wunsch hin, die Mengen und Quoten für langfristige ...

