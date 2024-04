Die Aktie von Adidas ist seit der Prognoseanhebung am Dienstagabend nicht zu bremsen. Bereits am Mittwoch ging das Papier als Gewinner des Tages im DAX aus dem Handel. Und auch am heutigen Donnerstag war die Aktie von Adidas erneut ganz oben zu finden. Am Ende ging es 2,7 Prozent nach oben auf 225,90 Euro.Der große Optimismus bei den Analysten fehlt zwar noch, die Kursziele wurde aber zuletzt angehoben. Die DZ Bank stuft das Papier weiter mit "Halten" ein, das Ziel liegt nun bei 215 Euro nach bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...