Die seit Monaten schwachen Aixtron-Aktien haben sich am Donnerstag von ihren jüngsten Verlusten etwas erholt. Beflügelt haben Aussagen des auf die Chipindustrie ausgerichteten Anlagenbauers zu den Aufträgen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres. Der Konzern tritt damit Spekulationen über schwächere Geschäfte mit Siliziumkarbid (SiC)-Fertigungsanlagen entgegen.Die Aixtron-Papiere gingen am Ende mit einem Plus von 4,4 Prozent auf 22,43 Euro aus dem Handel und damit als vierbester Wert des Tages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...