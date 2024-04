Long Tale Games (LTG) gibt Steam -Relaunch von Life is Feudal: MMO bekannt. Zur Anerkennung der Community des Spiels veranstaltet der Publisher ein besonderes Event, das sich an die ursprünglichen Spieler richtet, die Balance Restoration Campaign. Spieler, die im Verlauf der vorherigen Life is Feudal: MMO-Runde einen Kauf getätigt haben, erhalten spezielle LiF Coins, die sich in ein Abo für das Spiel eintauschen lassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240418438674/de/

(Graphic: Business Wire)

Seit dem Relaunch im Juni 2023 wurde Life is Feudal: MMO auf ein Abo-basiertes Modell umgestellt, wodurch alle Pay-to-Win-Funktionen entfernt wurden. So haben alle Spieler gleiche Chancen, denn der Erfolg hängt nun einzig von den Fähigkeiten und den Anstrengungen eines Spieler ab, was die Motivation anhebt. Bis dato wurde das Spiel ausschließlich über die Plattform (LTG.com des Publishers vertrieben. Aber mit diesem Relaunch ist es nun auch in anderen Stores erhältlich, wie anfangs auf Steam.

Evgenii Romin, Publishing Director bei Long Tale Games, drückte seine Begeisterung über den bevorstehenden Relaunch und die Begleitkampagne Ausdruck: "Wir freuen uns 'Life is Feudal: MMO' über Steam einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus möchten wir unserer Community mit der Balance Restoration Campaign danken. Wir zeigen so, wie sehr wir die Unterstützung durch unsere Spieler schätzen und wie wichtig uns ein faires und lohnendes Spiel ist."

Life is Feudal: MMO wurde durch ständige Weiterentwicklung, gezielte Neuausrichtung und die Entfernung von Bugs erheblich verfeinert, wobei die Beziehung zur Community nicht verloren ging. Besonders wichtig sind die Modifizierer. Das Spiel wurde grundlegend überarbeitet: 150 Aktualisierungen des Inhalts, einschließlich neue Gegenstände, Gebäude, Berufe und Gameplay-Mechaniken wie In-Game-Voice-Chat, Anti-Betrugssysteme und weitere Inhalte. Diese Fortschritte und spannenden Ereignisse wie der King of the Hill-Wettstreit machen das Spiel viel attraktiver. Dank an die Spieler und die MMO Community für ihre Treue gegenüber dem beliebten Real-Life Mittelalter-Simulator.

Und das ist die Zukunft von Life is Feudal: MMO: umfangreiche Updates, inspiriert durch das Feedback der Community, wie zum Beispiel eine neue Landkarte sowie viele weitere Verbesserungen, die für Mitte 2024 geplant sind. Dies unterstreicht die Strategie von LTG, Life is Feudal: MMO zusammen mit der Community weiterzuentwickeln.

Was ist Life is Feudal: MMO?

Life is Feudal: MMO ist ein Sandbox MMORPG, das in einer düsteren mittelalterlichen Welt namens Abella spielt. Die Spieler finden sich in dieser seltsamen neuen Welt wieder und können sich nicht an die Vergangenheit erinnern. Sie müssen schnell lernen, wie sie ihr Überleben sichern, durch Jagen, Sammeln und das Auffinden von Verbündeten, die ihnen in kritischen Zeiten helfen. Während ihrer Reise erlernen die Spieler neue Fähigkeiten, wie die Herstellung von Waffen, die Errichtung von Gebäuden und ganzen Städten, Schlössern und Festungen.

Spieler können sich entscheiden, ob sie sich in Gilden zusammentun und sich an Kriegen beteiligen oder ob sie sich allein durchschlagen. So oder so bietet das Spiel zahlreiche Möglichkeiten zur Erforschung und Eroberung.

Über Long Tale Games

Long Tale Games (LTG) ist ein vielfältiger Publisher, der legendären Spielen wieder neues Leben einhaucht und dabei moderne Monetarisierungstechniken und Strategien zur Gewinnung neuer Nutzer einsetzt. Das diverse Portfolio umfasst alles vom Klassiker bis zu web3-Spielen. LTG nutzt seine Branchenkenntnisse, um Spiele zu kanalisieren, weiterzuentwickeln und mit der passenden Strategie zu vermarkten. LTG beschäftigt erfahrene Branchenexperten, die daran glauben, dass die Community in die Weiterentwicklung von Spielen einbezogen werden sollte, um Spielen neues Leben einzuhauchen. So entstehen in der Welt der Gamer neue Abenteuer und neue Welten.

Weitere Informationen finden Sie unter: corp.ltg.com

Das Monetarisierungsmodell: $14.99 monatlich für ein Abo, 7 Tage kostenfreier Test für neue Nutzer und 30 Tage für Eigentümer des ursprünglichen Life is Feudal: MMO auf Steam.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240418438674/de/

Contacts:

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, LTG

d.stembridge@longtalegames.com