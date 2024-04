Boise, Idaho (ots/PRNewswire) -Insurance Asset Risk Awards würdigen Clearwaters herausragende Leistungen bei IFRS 9-LösungenClearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Rechnungs- und Berichtswesen sowie Analysen, gab heute bekannt, dass es zum zweiten Mal in Folge als IFRS 9 Solution Provider of the Year ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg unterstreicht die Kompetenz von Clearwater, komplexe Finanzberichterstattungen zu steuern und komplexe Prozesse für unsere Kunden zu vereinfachen.Mit den Insurance Asset Risk Awards (https://www.insuranceassetrisk.com/content/awards/insurance-asset-risk-awards-2024-uk-and-europe/corporate-statements/setting-the-standard-for-ifrs-9-reporting.html) werden jährlich herausragende Technologieunternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung von Versicherungen ausgezeichnet. Clearwater Analytics unterscheidet sich von anderen Anbietern durch seine Cloud-basierte SaaS-Plattform und sein dediziertes Client Services-Angebot, das eine solide Grundlage für die Unterstützung der Kunden bei ihren IFRS 9-Plänen oder globalen Äquivalenten wie PSAK 71 bietet. Die Lösung selbst vereinfacht und rationalisiert die Einhaltung der Finanzberichterstattungsvorschriften für Unternehmen jeder Größe."Wir fühlen uns sehr geehrt durch diese Auszeichnung, die das tiefe Verständnis unseres Teams für IFRS 9 und unser Engagement bei der Unterstützung unserer Kunden unterstreicht", so Keith Viverito, Managing Director, EMEA und APAC bei Clearwater Analytics. "Viele in der Branche hatten und haben mit der Umsetzung des IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9 Finanzinstrumente) zu kämpfen. Obwohl die Versicherer im Laufe der Jahre immer versierter und erfahrener geworden sind, besteht nach wie vor ein erheblicher Verbesserungsbedarf bei den Betriebsmodellen, um sie an die heutigen Best Practices anzupassen. Clearwater vereinfacht den Prozess der Finanzberichterstattung und sorgt für eine schnellere und genauere Anpassung an die Anforderungen des IFRS 9. Wir sind in der Lage, die Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle (Expected Credit Loss, ECL) zu automatisieren und umfassende Datenverwaltungslösungen anzubieten. Das ist ein Beweis für unsere Investitionen in Innovation und unseren stetigen Fokus auf den Erfolg unserer Kunden."Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einhaltung des IFRS 9 ist die Wertminderung von Finanzinstrumenten, insbesondere das ECL-Modell. Unternehmen kämpfen ständig mit der Verfügbarkeit und Qualität von Daten, Schätzmethoden, Szenarioanalysen, Dokumentation, Prüfbarkeit und der laufenden Überwachung und Neubewertung von Finanzinstrumenten. Der Erfolg von Clearwater bei der Bereitstellung hochentwickelter Lösungen, die diese Herausforderungen direkt angehen, ist ein wichtiger Faktor für den branchenweit führenden Wert von 60+ bei der NPS-Berechnung.Diese Auszeichnung reiht sich ein in eine wachsende Liste von Branchenpreisen, darunter der InsuranceAsia News Excellence Award for Technology Provider of the Year, der Chartis RiskTech Buyside 50 Spot für Investment Lifecycle - Insurance / Pension Funds und der Captive Review Award for Software Solution of the Year. Jede Auszeichnung bestätigt das Engagement von Clearwater bei der Verbesserung der Datenqualität und der betrieblichen Effizienz für Kunden in aller Welt.Sprechen Sie noch heute mit unseren Fachleuten (https://clearwateranalytics.com/talk-to-an-expert/?utm_medium=press-release&utm_source=cision&utm_campaign=ifrs9) und erfahren Sie mehr darüber, wie Clearwater Analytics die Finanzoperationen und die Strategie zur Einhaltung von IFRS 9 verbessert.Informationen zu Clearwater AnalyticsClearwater Analytics (NYSE: CWAN) ist ein internationaler branchenführender Anbieter von SaaS-Lösungen zur Automatisierung des gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Täglich tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und staatliche Behörden anhand der zuverlässigen Daten von Clearwater effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Bill. USD an Vermögenswerten. Dies schließt sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen ein. Weitere Informationen zu Clearwater erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter clearwateranalytics.com.