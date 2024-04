Der DAX konnte sich am Mittwoch noch eben so in den grünen Bereich retten. Das täuschte jedoch nicht über eine insgesamt mehr als schlechte Stimmung hinweg. Zinssorgen in den USA und die Furcht vor weiteren Eskalationen im Nahen Osten haben die Märkte fest im Griff. In der Folge legen nicht wenige Investoren den Rückwärtsgang ein und nach roten Vorzeichen muss aktuell nicht lange gesucht werden.Anzeige:Zu den größten Verlierern zählte gestern Nel ASA (NO0010081235), nachdem der norwegische Wasserstoff-Spezialist frische Zahlen ...

