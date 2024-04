Kindeva Drug Delivery (Kindeva), ein weltweit führender Anbieter von Kombinationsprodukten aus Medikamenten und Geräten, hat heute bekannt gegeben, dass Denis Johnson als neuer Chief Operating Officer (COO) zu dem Unternehmen gestoßen ist. Bei Kindeva wird Denis' Aufgabe die Leitung des globalen Geschäfts für alle hochmodernen Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und im UK sein.

Als COO wird er sich dem globalen operativen Geschäft widmen, aber insbesondere der Expansion und der Eröffnung des neuen Kindeva-Standorts für aseptisches Fill and Finish von Injektionen in Bridgeton, Missouri, die in diesem Jahr erfolgen wird, sowie die Fokussierung des Unternehmens auf die Einführung grüner Treibmittel bei der kommerziellen Herstellung von Kombinationsprodukten für umweltfreundlichere Inhalatoren stärken, wobei Kindeva die einzige CDMO ist, die Inhalatoren mit dem Treibmittel 152a mit geringerem Treibhauspotenzial befüllen kann. Denis bringt eine umfangreiche Management- und Produktions-Erfahrung im Bereich der Biowissenschaften mit. Zuletzt war er als Head of Global Manufacturing and Technical Operations bei Biogen tätig und hatte verschiedene leitende Positionen bei Catalent, Boston Scientific, Teradyne und Johnson Johnson inne. Er begann seine Karriere in der Logistikverwaltung und im betrieblichen Bereich der U.S. Army.

"Denis' umfassende Erfahrung im Bereich CDMO und seine Erfolge bei der Förderung überragender operativer Leistungen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn Kindeva weiter expandiert und Innovationen im Bereich der Medikamentenverabreichung vorantreibt", erklärte der CEO von Kindeva, Milton Boyer. "Seine guten Führungsfähigkeiten und sein tiefgreifendes Verständnis des Marktes werden Kindeva vor allem bei der Einführung der ersten kommerziellen umweltfreundlichen Treibmittel-Produktreihe 152a auf dem Markt unterstützen. Die klinische Versorgung ist bereits sichergestellt und bis 2025 planen wir die Markteinführung der allerersten Produkte mit diesem alternativen Treibmittel. Außerdem wird sich Denis auf die Optimierung der Produktionsprozesse fokussieren, die betriebliche Effizienz fördern, die höchsten Qualitäts- und Compliance-Standards in sämtlichen Einrichtungen sicherstellen und so weiter."

"Das Engagement von Kindeva für mehr auf den Patienten ausgerichtete, nachhaltige Medikamentenverarbreichungssysteme sowie das kontinuierliche Wachstum, insbesondere im letzten Jahr, sind beeindruckend", sagte Denis. "Ich freue mich darauf, Teil des Kindeva-Teams zu werden, um die operative Leistungsfähigkeit noch weiter voranzutreiben und Strategien zu implementieren, die die rechtzeitige Auslieferung von lebensverändernden Medikamenten an Patienten weltweit sicherstellen."

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery ist eine globale Auftrags-Entwicklungs- und -Produktionsorganisation mit einem Fokus auf Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Geräten. Wir entwickeln und produzieren Produkte für einen breiten Bereich der Medikamentenverabreichung, die u.a. pulmonal und nasal, injizierbar und transdermal geschieht. Unser Dienstleistungsangebot reicht von der Frühphasen-Machbarkeit bis hin zum kommerziellen Fill-Finish von Medikamenten, der Herstellung von Behälterverschlüssen und der Montage von Produkten aus Medikamenten und Geräten. Kindeva versorgt einen weltweiten Kundenstamm über seine hochmodernen Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und im UK.

