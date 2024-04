Der führende Prime of Prime-Liquiditätsgeber B2Broker engagiert sich sehr für hohe Qualität und achtet stets auf die Bedürfnisse seiner Kunden, um ihnen die bestmöglichen Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie mehr Endnutzer gewinnen und sich einen Wettbewerbsvorteil in der Branche verschaffen können. In diesem Sinne kündigt B2Broker hiermit die Anhebung des Hebels für die wichtigsten Devisen-Paare auf 1:200 an, und damit die Absenkung der Margin-Anforderung von 1 auf 0,5 %.

Da der Kryptowährungsmarkt floriert und die Nachfrage der Trader nach einem höheren Hebel steigt, hat das Unternehmen den Hebel für BTCUSD und ETHUSD auf bis zu 1:50 erhöht, wodurch die Margin-Anforderung von 10 auf 2 gesenkt und die Marktposition der Kunden deutlich verbessert werden konnte.

Zusatzinformationen über die Liquiditätslösungen von B2Broker

Im Laufe seiner über zehnjährigen Präsenz in der Branche wurden die Liquiditätslösungen von B2Broker deutlich erweitert. Das Unternehmen bietet aktuell über 1500 Instrumente aus 8 Anlageklassen an, u.a. FOREX, Crypto CFD, Spot-Indizes, Edelmetalle, Einzelaktien, ETFs, Rohstoffe sowie NDFs CFD.

B2Broker sichert den Zugriff auf Pools mit hoher Liquidität von Tier-1-Anbietern und erleichtert so niedrige Spreads und eine ultraschnelle Ausführung. Hochentwickelte Technologieplattformen und FIX API-Integrationen wie B2Trader, cTrader, oneZero, Prime XM, Centroid, TFB, TradeLocker, Your Bourse, FX Cubic und MT4/MT5 ermöglichen eine nahtlose Konnektivität zwischen verschiedenen Handelssystemen. Die Infrastruktur von B2Broker erleichtert die Verteilung und Aggregation von Liquidität über verschiedene Kanäle, verbessert die Trade-Ausführung und senkt das Risiko.

Die zentralen Stärken der Liquiditätslösungen sind eine robuste Infrastruktur, umfangreiche Konnektivitätsoptionen und die Möglichkeit, personalisierte Liquiditätssetups zu entwickeln, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Als Branchenführer hat B2Broker im Laufe seines Bestehens etliche innovative Lösungen entwickelt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen NDFs als eine neue Anlageklasse in Form von CFDs eingeführt, die den Vorteil haben, dass sie erst am Folgetag abgerechnet werden. Außerdem war das Unternehmen das erste auf dem Markt, das Crypto-CFDs auf der Basis von Spotkursen und später fortlaufenden Futures-LPs eingeführt hat. Und nun ist B2Broker stolz, die konkurrenzfähigsten Margin-Bedingungen auf dem Markt bieten zu können!

Das Unternehmen hat seine Bilanz durch die Betreuung von über 250 institutionellen Kunden und 30 professionellen Fonds erheblich gestärkt. Aufgrund seiner soliden finanziellen Basis war es in der Lage, den Hebel zu erhöhen und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Durch den erhöhten Hebel auf stark nachgefragte Handelspaare in Schlüsselmärkten wie Devisen und Kryptowährungen ermöglicht es das Unternehmen Brokern, ihren Tradern zu mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihres Kapitals zu verhelfen, was die Attraktivität für Kunden erheblich steigert und die Nutzerbasis erweitert.

John Murillo, Chief Dealing Officer der Unternehmensgruppe B2Broker merkte dazu an:

"Dieses strategische Update erhöht nicht nur den Wettbewerbsvorteil unserer Kunden, sondern auch deren Fähigkeiten, die sich weiter entwickelnden Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen, neue Kunden anzuziehen und ihre Servicestandards durch die Nutzung unserer Liquiditätslösungen zu erhöhen.

Dank unserer robusten Bilanz und umfangreichen Kundenbasis, in Kombinationen mit unseren beeindruckenden Handelsvolumina, stehen wir im Markt in vorderster Reihe. Unsere innovative Haltung trat während unseres gesamten Bestehens deutlich hervor. Wir waren die ersten, die Crypto-CFDs auf der Basis von Spotkursen und später auf fortlaufenden Futures anboten. Abgesehen von FOREX bieten wir heute über 150 Crypto-CFD-Paare, was unser Engagement für Innovation und die Erfüllung der unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden aufzeigt."

Abschließende Bemerkungen

B2Broker ist ein führendes Unternehmen im Finanztechnik-Sektor. Die Firma hat die Branche in den letzten zehn Jahren durch ihre bedeutenden Beiträge revolutioniert. Mit seinem Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung stellt das Unternehmen sicher, dass seine Kunden der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind und gleichzeitig Trends setzen. Das riesige Umfeld stellt Lösungen zur Verfügung, die zu den unterschiedlichsten Geschäftsmodellen passen.

Im Zuge des jüngsten Update hat B2Broker seinen Hebel deutlich erhöht, um seinen institutionellen Kunden, professionellen Tradern, Brokerfirmen, Hedgefonds, Eigenhandelsabteilungen und anderen Finanzinstitutionen die günstigsten Konditionen zu bieten.

Wenden Sie sich noch heute für personalisierte Lösungen, die ein Treiber des Erfolgs sind, an B2Broker!

