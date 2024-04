DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 17.758 Pkt - Beiersdorf legen nach L'Oreal-Zahlen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Beiersdorf-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag nach den Zahlen von L'Oreal leicht nach oben. Der französische Kosmetikkonzern hat im ersten Quartal 2024 vom Wachstum seiner Kerngeschäftsbereiche Verbraucherprodukte und dermatologische Kosmetik, insbesondere in Europa und Nordamerika, profitiert. L'Oreal meldete für die drei Monate Januar bis Ende März einen Umsatz von 11,24 Milliarden Euro, entsprechend einem Plus von 8,3 Prozent auf berichteter und 9,4 Prozent auf flächenbereinigter Basis. Die Aktie von Beiersdorf wurde bei Lang & Schwarz 0,9 Prozent fester getaxt.

Die Sartorius-Aktie baute ihre kräftiges Minus aus dem regulären Handel nachbörslich noch leicht aus. Die Geschäftszahlen zum ersten Quartal waren klar unter den Erwartungen ausgefallen, was die Aktie um 15,4 Prozent ins Minus gedrückt hatte. Zudem belastete der Auftragseingang. Nachbörslich ging es für die Sartorius-Aktie um weitere 1,0 Prozent nach unten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.758 17.837 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

