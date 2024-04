RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Budget/hausärztliche Versorgung:

"Zu all den Problemen mit der medizinischen Versorgung auf dem Land kommt damit ein neues hinzu - eines, das eigentlich vermeidbar gewesen wäre. Denn dass die Budgetierung der hausärztlichen Versorgung nach mehr als zehn Jahren wieder greift, war eigentlich nie geplant. Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel-Regierung selbst zur Aufgabe gemacht, sie zu verhindern. Dass es jetzt doch dazu kommt, war aufgrund der hohen Ausgaben im Gesundheitssektor während der Corona-Pandemie mit der aktuellen Gesetzeslage absehbar - und hätte mit einer rechtzeitigen Änderung vermieden werden können. Für die Hausärzte ist immer noch unklar, wann sie wieder ohne Sorge um Verluste alle Patienten angemessen behandeln können. In Zeiten von Hausarztmangel gilt es, alles was den Beruf weniger attraktiv macht, zu vermeiden. Sonst konterkariert man die eigenen Bemühungen."/yyzz/DP/he