DJ Israel startet Vergeltungsschlag gegen Iran - Kreise

Von Aresu Eqbali, Benoit Faucon und Dov Lieber

FRANKFURT (Dow Jones)--Israel schlägt offenbar gegen den Iran zurück. Ziel des Angriffs sei das Gebiet von Isfahan gewesen, wie eine mit der Situation vertraute Personen sagte. Vieles ist derzeit noch unklar über die israelische Aktion, die als Reaktion auf einen beispiellosen direkten Angriff des Iran gedacht ist, bei dem mehr als 300 Drohnen und Raketen auf israelisches Gebiet gerichtet waren.

Iranische Medien und soziale Netzwerke berichteten über Explosionen in der Nähe von Isfahan, wo der Iran Nuklearanlagen und eine Drohnenfabrik besitzt, sowie über die Aktivierung von Luftabwehrsystemen in Provinzen im ganzen Land, nachdem verdächtige Flugobjekte entdeckt worden waren. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna teilte mit, dass ihre Reporter nirgendwo im Land größere Schäden oder Explosionen entdeckt hätten und dass keine Zwischenfälle in den iranischen Atomanlagen gemeldet worden seien.

April 19, 2024 00:24 ET (04:24 GMT)

