DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DWS - Der Assetmanager hat 2023 im Segment Passive 21,2 Milliarden Euro Nettozuflüsse verbucht. Der Sales-Chef der ETF-Markt Xtrackers, Simon Klein, sieht DWS bei ETFs mittelfristig beim verwalteten Vermögen als die Nummer 2 In Europa, sagte er der Börsen-Zeitung im Interview. (Börsen-Zeitung)

DONNER & REUSCHEL - Das zum Signal-Iduna-Konzern gehörende Bankhaus rechnet für das laufende Jahr mit einen rückläufigen Zinsergebnis. Anders als im vergangenen Jahr soll das Provisionsergebnis aber wieder wachsen. (Börsen-Zeitung)

UNICREDIT - Die italienische Bank prüft, zum Beispiel zusammen mit der griechischen Alpha Bank, weitere Akquisitionen in Osteuropa. "Sollte es eine Möglichkeit geben, werden wir auch gemeinsame Übernahmen mit der Alpha Bank prüfen", sagte CEO Andrea Orcel der Nachrichtenagentur Bloomberg. (Bloomberg/Börsen-Zeitung)

WIRECARD - Im Betrugsprozess um den kollabierten Zahlungsabwickler hat ein weiteres ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats, Tina Kleingarn, den Hauptangeklagten Markus Braun schwer belastet und über "eine Fülle von Missständen in der Corporate Governance" berichtet. (Börsen-Zeitung)

EY/CVC - CVC Capital Partners, eine der größten europäischen Private-Equity-Firmen, hat sich an die Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgruppe EY gewandt, um deren italienische Beratungssparte zu kaufen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. CVC habe EY in den letzten Wochen einen Brief geschickt, in dem sie ihr Interesse an der Übernahme der Einheit bekundet habe, so die Personen, von denen eine hinzufügte, dass es keine Gespräche zwischen den beiden Parteien gegeben habe. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2024 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.