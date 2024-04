© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Laut der japanischen Investmentbank Mizuho ist AMD die aktuell wichtigste Halbleiteraktie. Das ist der Grund.ASML und Taiwan Semiconductor können Rallye nicht wiederbeleben ... Bei Halbleiter-Aktien scheint für den Moment die Luft raus zu sein. Gemeinsam mit dem Gesamtmarkt korrigieren die Papiere von AMD, Nvidia und Co. - und das mit zum Teil beträchtlichen Verlusten. AMD etwa hat gegenüber seinem Allzeithoch inzwischen 32 Prozent an Wert eingebüßt. In dieser Woche sorgen branchenintern vor allem die Quartalszahlen vom niederländischen Ausrüster ASML und Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor für Ernüchterung: Von beiden Unternehmen hatten sich Anleger offenbar mehr versprochen. ... aber …