Nachdem der DAX am Donnerstag noch freundlich mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.837,40 Zählern aus dem Handel gegangen war, zeichnet sich für den letzten Handelstag der Woche ein kräftiges Minus ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,7 Prozent tiefer bei 17.533 Punkten. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll Israel den Iran angegriffen haben. Es heißt, israelische Raketen hätten ein Ziel im Iran getroffen. Genauere Details sind noch nicht bekannt.Die US-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...