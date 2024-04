News von Trading-Treff.de Der DAX testete erfolgreich die Wochentiefs, doch im Nachthandel folgte ein Rutsch und rote Vorzeichen stehen am Freitag den 19.04.2024 an. Wochentiefs im DAX gehalten, Nachthandel rot Die Frage nach einem weiteren Abwärtsschub im DAX im Rahmen der Trendbewegung des aktuellen Monats wurde gestern erst einmal mit nein beantwortet. Denn der Index bremste hier ab, wie in der Morgenanalyse vom 18.04.2024 skizziert wurde (Rückblick): ...

