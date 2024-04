IBM (NYSE:IBM) hat seine KI-Angebote durch die Integration von Metas neuestem Großsprachmodell Llama 3 in seine Watsonx-Plattform erweitert. Die Kollaboration mit Meta steigert die Innovationskraft in verschiedenen Branchen und fügt sich nahtlos in das bestehende Portfolio von IBM ein, das bereits unternehmenstaugliche Modelle umfasst. IBM und seine Allianzpartner setzen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...