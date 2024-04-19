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WKN: 805849 | ISIN: FR0000076887 | Ticker-Symbol: 9NA
Lang & Schwarz
19.04.24
09:56 Uhr
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Branche
Bau/Infrastruktur
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