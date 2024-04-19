FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36 9NA FR0000076887
AB/FROM ONWARDS 19.04.2024 08:16 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36 9NA FR0000076887
AB/FROM ONWARDS 19.04.2024 08:16 CET