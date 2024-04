Das Instrument DEVL SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2024 und ex Kapitalmassnahme am 22.04.2024

The instrument DEVL SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2024 and ex capital adjustment on 22.04.2024



Das Instrument 8CY FR0014004QR6 CYBERGUN SA EO -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2024

The instrument 8CY FR0014004QR6 CYBERGUN SA EO -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.04.2024



Das Instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2024

The instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.04.2024

