The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.04.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.04.2024



ISIN Name

DE000LB32X09 LBBW FZA 22/24

AU3FN0046603 WESTPAC BKG 19/24 FLR MTN

DE000SLB8445 LDSBK.SAAR IHS S.844

XS1224710399 NATURGY FIN.15/UND.FLR

US172967MF56 CITIGROUP 19/25 FLR

US00164VAE39 AMC NETWORKS 17/25

XS1060842975 RUMAENIEN 14/24 MTN

XS1060350326 CEB 14/24 MTN

DE000A0Z1UA1 BAY.LAND.BOD.IS. 14/24

CH0268988158 PARJOINTCO SWITZ. 15-24

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken