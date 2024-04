The following instruments on XETRA do have their first trading 19.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.04.2024Aktien1 US44914U1060 Hypera S.A. ADR2 US52463H1032 Legal & General Group PLC ADR3 US9191343048 Valeo SE ADR4 US00652F1075 PT Adaro Energy Indonesia Tbk ADR5 CA17989L1022 Clara Technologies Corp.6 CA05223F1062 Austin Gold Corp.7 CA72942L4001 Plurilock Security Inc.Anleihen1 XS2802928775 Brenntag Finance B.V.2 USU98737AH99 ZF North America Capital Inc.3 USU98737AJ55 ZF North America Capital Inc.4 US61747YFR18 Morgan Stanley5 USP9682PAA14 Vallourec S.A.6 DE000DW6ACX3 DZ BANK AG7 DE000DW6ACW5 DZ BANK AG8 USP3762TAE12 Engie Energía Chile S.A.9 USU5763HAD71 Mauser Packaging Solutions Holding Co.10 DE000HV2A0A3 UniCredit Bank GmbH11 XS2802928692 Brenntag Finance B.V.12 US500769KF01 Kreditanstalt für Wiederaufbau13 DE000HLB5543 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 US61747YFP51 Morgan Stanley15 US61747YFQ35 Morgan Stanley