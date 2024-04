Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das stolz auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, gibt die Beförderung von 93 angesehenen Experten in verschiedenen Bereichen und Regionen bekannt. Diese wohlverdienten Beförderungen von Senior-Experten erstrecken sich über die verschiedenen Fachgebiete des Unternehmens und veranschaulichen unsere Grundwerte und unser Engagement, unübertroffenes Fachwissen und einen beispiellosen Kundenservice zu bieten und Katalysatoren für Veränderungen in unserer Branche zu sein.Technische und wissenschaftliche Experten sind vertrauenswürdige Berater für Organisationen, die in Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht, spezielles Fachwissen erfordern. Experten in den Bereichen Bauwesen, Umwelt, Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz, Ingenieurwesen, Unfallrekonstruktion, Ausrüstung, Materialanalyse und Labortests sowie Sach- und Infrastrukturschäden bieten ein umfassendes Dienstleistungspaket, mit dem Kunden komplexe, strittige und oft katastrophale Situationen auf der ganzen Welt bewältigen können.Die Experten von J.S. Held liefern finanzielles Fachwissen über alle Anlagegüter und den gefährdeten Wert. Sie decken die Wahrheit hinter den Zahlen in finanziellen Streitigkeiten auf, bringen Klarheit in die Bewertung von materiellen und immateriellen Vermögenswerten und bieten wirksame Strategien zur Sanierung von Unternehmen in Schwierigkeiten. Forensische Wirtschaftsprüfer und Ökonomen sind anerkannte Branchenführer bei Finanzuntersuchungen, der Quantifizierung wirtschaftlicher Schäden, der Bewertung von Unternehmen und deren Vermögenswerten sowie bei der Erstellung von Sachverständigengutachten und der Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten im Finanzbereich. Experten für Unternehmensfinanzierung bieten Turnaround- und Restrukturierungsdienste, Datenanalyse, Beratung zu Compliance und Vorschriften, Finanzberichterstattung, Interimsmanagement (Vorstandsebene), Insolvenzverwaltung und Transaktionsberatung.Die Risiko- und Beratungsexperten von J.S. Held wurden für einige der größten und komplexesten Mandate auf der ganzen Welt engagiert, um in Angelegenheiten zu beraten, die geistiges Eigentum, Unternehmensuntersuchungen und -überwachungen, die Einhaltung von Vorschriften, politische Risiken, Unternehmensintelligenz, Cybersicherheit, Betrug, Korruption und große Datenmengen betreffen. Die multidisziplinären Experten sind darauf spezialisiert, Risiken zu minimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, Sachverständigenleistungen bei Handelsstreitigkeiten zu erbringen und den Unternehmenswert zu realisieren.In der festen Überzeugung, dass Kundenservice und Mitarbeiterengagement bedeutungsgleich sind, setzt sich J.S. Held weiterhin dafür ein, ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu schaffen und den Gemeinschaftssinn seines Teams zu fördern. "Im Jahr 2023 haben wir die J.S. Held Academy für die kontinuierliche Entwicklung der Teammitglieder zur Unterstützung unserer Experten eingeführt", erklärte Geschäftsführer Jonathon Held. "Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter, die weiterhin eine unglaubliche Dynamik an den Tag legen und ganzheitliche Lösungen für komplexe Situationen auf der ganzen Welt liefern."Marjan Panah, die neue Personalleiterin des Unternehmens, fügte hinzu: "Bei J.S. Held wissen wir, wie wichtig die Vielfalt an Gedanken und Erfahrungen ist, um die besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. Diese Beförderungen spiegeln unser Versprechen zur Förderung einer Kultur wider, in der Fachwissen, Zusammenarbeit und Innovation geschätzt und belohnt werden.J.S. Held widmet sich weiterhin der Bereitstellung von beispiellosem Fachwissen für Kunden, die mit Ereignissen konfrontiert sind, bei denen es auf dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, klare Analysen und ein Verständnis für materielle und immaterielle Werte ankommt.Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dabei helfen, J.S. Held zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen für alle Vermögenswerte und gefährdeten Werte anbietet. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Haftpflichtversicherungen) und 65 % der Fortune 100 Unternehmen.J.S. 