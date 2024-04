Hannover (www.anleihencheck.de) - Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA (Arbeitsmarkt und Philadelphia-Index) sorgten für schwindende Zinssenkungsfantasien, so die Analysten der Nord LB.Dies habe auf die Kurse von Anleihen dies- und jenseits des Atlantiks gedrückt.Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sei in der vergangenen Woche konstant geblieben. 212.000 Bürger hätten einen solchen Antrag gestellt, wohingegen Analysten im Konsens (Reuters) mit 215.000 gerechnet hätten. Der revidierte Wert der Vorwoche habe ebenfalls bei 212.000 gelegen. ...

