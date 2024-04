© Foto: © 2024 NETFLIX



Der Streaming-Riese Netflix hat mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen. Doch eine Ankündigung lässt die Aktie einbrechen.Netflix hat den besten Jahresstart seit 2020 hingelegt und dank einer starken Auswahl an Originalprogrammen und einem strikten Vorgehen gegen die Weitergabe von Passwörtern mehr Neukunden als erwartet gewonnen. Laut einer Donnerstagnacht veröffentlichten Mitteilung konnte das Unternehmen im ersten Quartal 9,33 Millionen Kunden gewinnen und damit fast doppelt so viele wie Analysten laut Bloomberg erwartet hatten. Netflix konnte neue Kunden auf der ganzen Welt gewinnen, besonders stark in den USA und Kanada. Diese neuen Abonnenten …