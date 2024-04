DJ EUREX/DAX-Future schwach - vom Tief deutlich erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach unten, vom Tagestief hat er sich derweil deutlich erholt. Gehandelt werden aktuell die Nachrichten aus dem Nahost-Konflikt, dessen Eskalationsstufe nicht klar zu deuten ist. Dies sorgt für eine hohe Volatilität am Morgen, die durch den kleinen Verfall noch verstärkt werden könnte. Die bisher gehandelten Volumen sind in Folge vergleichsweise hoch. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 99 auf 17.868 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.934 und das Tagestief bei 17.608 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.190 Kontrakte.

April 19, 2024

